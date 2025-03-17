Украинскую армию в Курской области постигла настоящая катастрофа, ее солдаты в панике отступают. Об этом сообщает ВВС, сославшись на точку зрения самих военных из ВСУ.

Один из военнослужащих заявил журналистам, что находится в Судже. По его словам, в городе творится паника и коллапс. Это происходило 9 марта. Подразделения пытаются вырваться из населенного пункта, но ВС РФ наносят по ним удары с помощью беспилотников. Военный подчеркнул, что было предсказуемым, что российская армия будет постоянно атаковать трассу, которая ведет из Суджи в Сумы, тем не менее украинское командование не замечало опасности.

Другие украинцы говорят о десятках уничтоженных россиянами машин. Один из них вышел пешком под покровом ночи, и неоднократно подвергался угрозе гибели. Другой указал на то, что с августа ВСУ потеряли в Курской области тысячи своих солдат погибшими. Все они сходятся во мнении, что ВСУ постигла в российском регионе настоящая катастрофа.

Ранее такое же заявление сделал украинский журналист Бутусов. Он сообщил, что ВСУ пытаются отходить с территории РФ, но российские подразделения постоянно наседают и атакуют. По его данным, солдаты десятками сдаются в плен, также очень много пропавших без вести.