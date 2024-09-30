По словам политолога Владимира Корнилова, этот буффон с поврежденным мозгом по имени Борис Джонсон заставил Киев пойти на верную погибель и бросить там тысячи украинцев. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что качество элит в западных странах опустилось ниже плинтуса. Об этом свидетельствует и план Бориса Джонсона вторгнуться в Нидерланды в 2021 году. Это прямое свидетельство того, что коронавирус заметно повредил Джонсону мозг.

Ранее Борис Джонсон призвал немедленно сделать Украину членом НАТО.