Борис Джонсон призвал немедленно сделать Украину членом НАТО

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы в течение ближайших месяцев взять Украину в НАТО и не ждать до тех пор, пока Киев и Москва закончат конфликтовать. В публикации для The Spectator он заявил, что подобное развитие событий возможно в том случае, если не распространять действие принципа коллективной обороны на всю территорию страны.

В своем обращении он призвал Североатлантический альянс «немедленно» принять Украину в свой состав, чтобы гарантировать безопасность на территориях, которые Киев держит под контролем сейчас или будет держать после завершения активной фазы боевых столкновений. Кроме того, бывший чиновник предложил зафиксировать право страны на возвращение к границам 1991 года.

Бывший чиновник заявил, что НАТО может позволить пойти на такой шаг, так как он не идет вразрез с правовыми документами альянса. Джонсон придерживается мнения, что при подобном развитии событий Кремль получит «ясный сигнал» об исчезновении «сферы влияния». Также он нашел общие черты между Россией и Великобританией.

«Пришла пора, чтобы [президент РФ Владимир] Путин осознал, что у России может быть славное и счастливое будущее, но, как и британцы, русские определенно вступили в клуб постимперских держав, и это на самом деле хорошо», — утверждает бывший премьер.

Ранее сообщалось о том, что члены Европарламента приняли резолюцию, позволяющую наносить удары по территории России западным вооружением.