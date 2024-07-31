Политолог Корнилов: убийство Хании является вызовом не только Тегерану

В иранской столице убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Убийство произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение ХАМАС возложило ответственность за случившееся на Израиль. По словам политолога Владимира Корнилова, данный инцидент является вызовом не только Тегерану. Об этом сообщает радио Sputnik .

Корнилов отметил, что на инаугурации президента Ирана присутствовали официальные зарубежные делегации иных стран, в том числе России. Таким образом, это вызов всем тем странам, которые прислали официальные правительственные делегации на данную церемонию, потому что мог пострадать кто угодно.

По мнению эксперта, это на самом деле наглость в высшей степени.

Ранее политолог Александр Перенджиев спрогнозировал страшный ответ Израилю на убийство лидера ХАМАС.