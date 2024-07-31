Политолог Перенджиев спрогнозировал страшный ответ Израилю на убийство лидера ХАМАС

По словам политолога Александра Перенджиева, по Израилю может быть нанесен ракетный удар в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что Иран также может нанести удары посредством беспилотников и дронов.

По мнению эксперта, удары по еврейскому государству станут наноситься аналогичными диверсионными действиями, включая не только саму страну, но и израильские объекты.

Он пояснил, что хуситы сильнее активизируют собственные действия и начнут наносить удары по израильским кораблям. Также «Хезболла» получит военно-техническую поддержку от Ирана. Следовательно, у Ливана, «Хезболлы», ХАМАС, Ирака и Йемена образуются спонсоры из арабского мира, которые станут помогать противостоять Израилю, однако пока помощь будет скрытой.

Ранее сообщалось, что в Тегеране назвали Вашингтон соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС.