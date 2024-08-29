Политолог Косарева: Дуров поплатился свободой за свою «неуязвимость»

По словам политолога Анны Косаревой, арестованный в Париже основатель Telegram Павел Дуров поплатился своей свободой, поскольку наивно верил в собственную неуязвимость в новом цифровом мире. Об этом сообщил Life.ru.

Она добавила, что основатель мессенджера якобы никак не ограничивал общение террористов в чатах, что и привело к таким последствиям. Но стоит помнить, что закон остается законом в любом государстве, и за его нарушение надо платить, к тому же это касается политических интересов правящих элит страны, где которой функционирует социальная сеть.

По мнению эксперта, в этом отношении российскому программисту пришлось столкнуться с эмоциональными качелями Макрона: вчера он предложил перенести офис Telegram в Париж, а сегодня допрашивает французское следствие.

Она подчеркнула, что проблема Дурова в том, что он отказался быть человеком мира в эпоху деглобализации, несмотря на то что опыт показывает, что за трендами надо успевать.

Ранее политолог Алексей Подберезкин назвал задержание Дурова заказом Вашингтона.