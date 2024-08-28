Политолог Подберезкин считает задержание Дурова заказом Вашингтона

В связи с задержанием в Париже российского программиста Павла Дурова Сеть наполнилась разными версиями, создатели которых стараются понять, кому и для чего необходим был его арест. По словам политолога Алексея Подберезкина, к произошедшему причастны Штаты, желающие контролировать создателя Telegram. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что версия о том, что Дуров сам сдался, не соответствует действительности, поскольку бизнесмен является обладателем более 10 млрд активов, и в такие игры он уже не намерен играть.

По мнению эксперта, в будущем Дурова могут сломать в тюрьме, также программист может быть передан Штатам по запросу, или его содержание в исправительном учреждении будет каким-то образом пролонгировано.

Он подчеркнул, что в любом случае произошедшее с Дуровым во Франции связано с тем, что он оказался вне контроля американских спецслужб. Их такой расклад дел не удовлетворял, и они решили изменить ситуацию в свою пользу. Поэтому теперь его станут преследовать по всему миру. Программисту необходимо попасть в государство с суверенитетом, которое не будет обращать внимание на требования служб США.

Ранее политолог Александр Асафов назвал истинный мотив задержания Дурова во Франции.