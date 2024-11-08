По словам экс-советника генсекретаря ООН Игоря Никулина, в плане Незалежной моментально глобальных перемен не произойдет, поскольку Трамп только в феврале приступит к своим обязанностям. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что при этом Киев не станет для вновь избранного американского лидера приоритетным проектом, уступив Тайваню и Израилю. К тому же Трамп не станет продолжать финансировать Украину в прежних объемах. Помимо этого, если он пожелает добиться нейтралитета Москвы по указанным вопросам, то ему придется пойти на значительные уступки.

По мнению военного эксперта, это же и касается передачи прибалтийских государств. Так, с целью восстановления союзнических отношений Вашингтон должен будет выйти из проекта Data, убрать ядерные силы и войска с территории Европы и снять все санкции.

Он отметил, что также переизбрание Трампа может оказать влияние на отношения Вашингтона и Брюсселя, поскольку он не один раз утверждал, что Евросоюз должен сам платить за свою защиту, так как альянс создавался не только для защиты Европы. Это может стать поводом для создания европейской армии.

Ранее политолог Межуев заявил, что план Трампа по завершению украинского конфликта напоминает «корейский сценарий».