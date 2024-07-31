Политолог Костикин пояснил, о чем свидетельствует убийство израильской армией Хании

Сегодня утром был совершен прямой ракетный удар ЦАХАЛ по резиденции Хании в Тегеране, в итоге которого руководитель политбюро ХАМАС был убит прямо в своей постели. По словам политолога Николая Костикина, тотальной военной операции в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не будет, а сам факт его ликвидации свидетельствует о нежелании Израиля прекращать конфликт в Палестине. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что такие политические убийства в палестинском регионе со стороны Тель-Авива стали уже традицией.

По мнению эксперта, несмотря на то что тотальная военная операция в данном случае маловероятна, прокси-война здесь и не прекращалась, поэтому это всего лишь очередной ее этап. ХАМАС является это серьезной политической организацией, которая имеет фактическое представительство в регионе, поэтому серьезных фигур, имеющих политическое влияние, на замену убитому достаточно.

Он отметил, что воспринимать убийство Хании как игру ва-банк со стороны Тель-Авива было бы преувеличением, поскольку нескончаемая война между еврейским и палестинским государствами длится уже давно и в обозримом будущем не прекратится, потому что очень много существует противоречий даже не между государствами, а между мировоззрениями проживающих там народов.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что убийство Исмаила Хании является вызовом не только Ирану.