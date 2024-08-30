По словам политолога Кирилла Котова, Вашингтон, публично заявляя об успехах российских войск на фронте, подает сигнал о смене Владимира Зеленского. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что это очевидные вещи – инициатива на фронте принадлежит российской армии, и не признавать это было бы крайне непрофессионально со стороны Белого дома.

По мнению эксперта, успехи российской армии в Курской области и на Донецком направлении создают серьезные проблемы для украинских войск. Если первый случай касается провального плана Зеленского по оттягиванию российских сил с иных участков фронта, то второй свидетельствует о том, что Вооруженные Силы РФ в тяжелейших боях перемалывают наиболее боеспособные украинские формирования.

Он отметил, что, таким образом, Штаты, открыто говоря об успехах российских военных, дают сигнал для местных элит, что необходимость смены Зеленского и прочих руководителей Незалежной уже назрела.

Ранее также американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что окончание украинского конфликта пройдет без киевского режима.