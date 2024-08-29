По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, этап окончательного разрешения конфликта станет проходить без режима «просроченного» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он выразил уверенность, что Москва уже сегодня находится на этапе окончательного разрешения конфликта.

По мнению полковника США, российская сторона давно была готова к переговорам, тем не менее возможность дипломатического урегулирования была сведена на нет действиями Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия достигнет целей спецоперации, несмотря на заявления Украины о «планах победы».