Политолог Козюлин назвал максимальные сроки выдержки Киева без помощи Вашингтона

По словам политолога Вадима Козюлина, даже если Конгресс США продолжит блокировать финансирование, Незалежная сможет продержаться на имеющихся ресурсах примерно полгода. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что указанный срок времени даст возможность Брюсселю найти выход из ситуации и постараться восполнить дефицит поставок, несмотря на позицию Венгрии.

По мнению эксперта, в целом решение Трампа может быстро поменяться, если Украина согласится на его условия.

Ранее также военный эксперт Поликарпов заявил, что без поддержки США ВСУ продержится не больше полугода.