ВСУ смогут продержаться полгода без поддержки США, но при продолжении поставок техники и боеприпасов европейцами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил военный эксперт Михаил Поликарпов.

Президент США Дональд Трамп распорядился полностью прекратить поставки Украине. Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации — них есть средства защиты. По словам Михаила Поликарпова, без поддержки Штатов украинцы продержатся не больше полугода. Киев продолжает получать помощь от Европы, кроме того, Украина накопила достаточно большие запасы вооружения.

«Киев за последние полтора года смог найти асимметричное решение, а именно — использование FPV-дронов, в какой-то степени это компенсирует нехватку снарядов. У них будут критичные проблемы для ПВО, которые уже начались, будет критично с поставками бронетехники, потому что Европа может поставлять, но не в тех масштабах, как делали США», — добавил военный эксперт.

Англия, Франция и Германия продолжат поставки техники и боеприпасов. Несмотря на это, после отмены поставок США ВСУ сначала израсходуют свои запасы, а после начнут «худеть». Примерно через полгода количества техники и боеприпасов, поставляемых ЕС, будет не хватать для удержания линии фронта, отметил специалист.

«Не нужно думать, что украинская армия к маю разбежится. Потому что мобилизация у них худо-бедно идет. Создана очень бесчеловечная, но эффективная система мобилизации. Если те, кто должен, не набирают людей, то они сами идут на фронт», — пояснил Михаил Поликарпов.

Зеленский не станет подписывать сделку по минералам и редкоземельным металлам с США, считает эксперт. Потому что это будет самоубийством для лидера киевского режима, как и переговоры на условиях Москвы. Однако условия, выдвигаемые Зеленским, неприемлемы для России.

Штаты не смогут убрать Зеленского, потому что Трамп лишь частично расформировал структуры, занимавшиеся украинским вопросом при прошлой администрации Белого дома. Оставшиеся составили ему оппозицию, заявил Михаил Поликарпов.

«Трамп не сможет сейчас сделать госпереворот на Украине, если он захочет, его решение будет саботироваться. Складывается тупиковая ситуация», — заключил он.

Ранее стало известно, на кого Трамп может рассчитывать заменить Зеленского.