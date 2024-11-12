Политолог Люй Сян заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине послужила важным уроком для европейских сторонников расширения НАТО. Точку зрения эксперта привела газета Global Times.

Сян отметил, что затрагивание ключевых интересов РФ оказалось пагубным для безопасности в Европе.

Комментируя недавние сообщения о предполагаемом телефонном разговоре между победителем выборов в США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, Сян назвал эту информацию выдумкой. Ранее подтверждение этого факта поступило от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который также опроверг слухи о переговорах.

Ситуация в Германии, которая на протяжении долгого времени выстраивала стабильное партнерство с Россией, ухудшилась в результате украинского кризиса. Люй Сян указал на то, что действия киевского режима могут восприниматься как попытка разжечь хаос в регионе.

Между тем США испытывают трудности с оказанием серьезной помощи Украине, которая требует миллиарды долларов ежемесячно.

Европейские лидеры оказались в сложном положении из-за своих позиций по отношению к Москве. Аналитик Цуй Хэн выразил мнение о том, что вероятность активных действий США по украинскому вопросу до вступления Трампа в должность невелика. По его словам, администрация Байдена исчерпала свои возможности по поддержке Киева, а у Вашингтона — ограниченный потенциал для предложения украинским властям.

В Европейском союзе (ЕС) также выразили беспокойство по поводу неопределенности, связанной с приходом Трампа. Как отмечают аналитики, в этой связи европейским странам нужно усиливать стратегическую автономию и пересматривать подходы во взаимоотношениях с Москвой, снижая уровень враждебности.

Ранее экс-сенатор верхней палаты парламента Ольга Ковитиди спрогнозировала судьбу НАТО и Владимира Зеленского при Дональде Трампе.