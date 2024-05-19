Политолог Макаркин: за диверсией с вертолетом Раиси могут стоять США и Израиль

Авария с вертолетом иранского лидера Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии Соединенных Штатов или Израиля. Соответствующее мнение выразил политолог Алексей Макаркин в беседе с изданием News.ru .

Эксперт предположил, что причиной инцидента с вертолетом могла быть западная или израильская диверсия. Более того, нельзя также исключать вероятность внутригосударственного конфликта, добавил он. Макаркин указал на то, что высший руководитель государства Али Хаменеи достиг возраста 85 лет, поэтому не стоит исключать «внутреннюю борьбу», подчеркнул политолог.

В то же время, он выразил сомнения в том, что вертолет мог быть сбит. На это ничто не указывает, объяснил эксперт. Макаркин также отметил, что в местности посадки вертолета очень тяжелые погодные условия, которые сказываются на ходе спасательной операции.

Ранее заслуженный летчик-испытатель СССР Заболотский предположил, что инцидент мог произойти из-за ошибки пилота.