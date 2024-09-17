Политолог Манойло пояснил, почему каждое покушение приближает Трампа к победе на выборах президента США

По словам политолога Александра Манойло, каждое неудачное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа приближает его к победе на ноябрьских выборах. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что вокруг экс-лидера Штатов складывается образ человека, идущего к власти, чтобы навести порядок среди коррумпированных оккупантов Вашингтона.

По мнению эксперта, покушения на Трампа поднимают его популярность, поскольку он оказывается в центре событий, вокруг него кипит взрывной пиар.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил, почему Трамп не снимет санкции против России после избрания президентом США.