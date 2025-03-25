Политолог Маркелов дал оценку предложению Вашингтона по контролю украинских АЭС

По словам политолога Сергея Маркелова, предложение Вашингтона забрать под контроль украинские атомные электростанции в обмен на минеральные ресурсы является чистой политикой без реальной основы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что в указанном предложении нет физики процесса, то есть не проработаны важные технические, юридические и экономические моменты. Кроме того, технологии украинских АЭС отличаются от американских, что создает дополнительные сложности. Таким образом, данное предложение Штатов больше является попыткой удовлетворить политические амбиции, чем реальным решением проблем, то есть этого своего рода часть политики пропаганды.

По мнению эксперта, Москва воспринимает подобные предложения в качестве политической психотерапии, то есть подобные инициативы не воспринимаются всерьез.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский бросил вызов Трампу, отказав передавать АЭС.