Кэш Пател, назначенный Трампом на пост директора ФБР, планирует инициировать расследование против украинского лидера. По словам политолога Сергея Маркелова, команда Трампа преследует две цели: продемонстрировать демократам, что их ждет, если они не станут договариваться с командой Трампа, а также подготовить стороны к переговорному треку по украинскому конфликту. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что концепция команды вновь избранного американского лидера по ведению переговоров о мирной остановке украинского конфликта и концепция демократов, которые до последнего станут поддерживать Зеленского, принципиально отличаются.

По мнению эксперта, именно этим и можно объяснить сигнал о вероятном расследовании вокруг фигуры Зеленского. В свою очередь Трамп цинично рационален, в связи с чем в основе его решений лежат выгоды для США и для него самого, поэтому его волнует, куда были потрачены американские средства.

Ранее глава МИД России Лавров высказался о расследовании ЕС против России.