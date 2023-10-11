Политолог Маркелов объяснил связь израильского конфликта с будущим крахом Украины

По словам политолога Сергея Маркелова, эскалация в Израиле в определенной степени является отвлекающим от украинского конфликта фактором, что свидетельствует о том, что Незалежная лишится значительных объемов вооружения и финансовой поддержки со стороны союзников. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что западные государства уже достаточно устали от кризиса на Украине.

По мнению эксперта, колоссальным последствием снижения поддержки Незалежной в противостоянии с Москвой будет уменьшение поставок военной техники, финансовых вливаний со стороны Запада.

Он подчеркнул, что нашей стране это на руку, но это совсем не связано с обострением конфликта в Израиле, а российская армия сможет довести до логического финала цели спецоперации.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».