В Конгрессе США заявили, что вероятная передача пока еще действующим президентом страны Джо Байденом ядерного оружия Киеву противоречит Конституции страны и может расцениваться как госизмена. Политолог Сергей Маркелов рассказал, может ли Байден действительно передать Незалежной ядерное оружие и что ему за это грозит. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, и сам инфоповод, и данное высказывание являются пропагандистской риторикой. Хотя в действительности никакой передачи ядерного оружия Украине не будет, поскольку решение такого рода вопросов строго регламентировано: как вносятся такие темы, согласовываются и прочее.

Эксперт добавил, что в результате рассуждения о передаче Незалежной ядерного оружия становятся очередным вбросом, целью которого служит демонстрация сложности всего происходящего и передачи власти., то есть начало еще одного конфликта внутри американских элит.

По его мнению, в будущем после вступления в должность Дональда Трампа будет развернуто показательное шоу с избиением, на него спустят всех собак, однако действующий американский лидер и его команда много раз все взвесят и обдумают, следует ли продвигать такую политику.

Ранее сообщалось, что американские СМИ раскрыли замысел администрации Байдена по применению ATACMS.