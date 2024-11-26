Администрация Джо Байдена отложила решение о передаче ВСУ ракет ATACMS до завершения президентских выборов. Ожидание итогов голосования объясняется сложной внутренней ситуацией и изменением приоритетов во внешней политике США.

Как сообщает Washington Post, обсуждение возможности использования ракет ATACMS украинской армией велось в администрации Байдена еще с октября, но конкретное решение было отложено до результатов президентских выборов. Источники издания среди представителей администрации объяснили это тем, что передача этих вооружений могла оказать влияние на внутриполитическую обстановку в США.

ATACMS являются тактическими ракетами, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Их использование позволяет ВСУ атаковать объекты на значительном удалении, включая критически важную инфраструктуру. Однако решение об их передаче Украине связано с серьезными рисками для администрации, так как может вызвать недовольство избирателей и усилить критику со стороны республиканцев.

Тем временем российская сторона назвала такие действия США попыткой затянуть вооруженный конфликт. По мнению официальных представителей, администрация Байдена стремится обеспечить продолжение поставок вооружений на Украину, чтобы гарантировать устойчивость поддержки Киева в условиях возможной смены власти в Вашингтоне.

Ранее ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области. После инцидента Минобороны заявило о подготовке ответа на атаки ВСУ ATACMS в регионе.