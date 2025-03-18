Политолог Маркелов рассказал, о чем могут договориться Путин и Трамп в ходе телефонного разговора

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, ключевой темой которого будет вопрос урегулирования украинского конфликта. Политолог Сергей Маркелов рассказал, о чем могут говорить главы государств и получится ли прийти к общему знаменателю. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, вероятнее всего, траектория предстоящих телефонных переговоров станет строиться на том, чтобы найти оптимальную формулу решения украинского конфликта, не дающую возможность нанести ущерб России.

Эксперт добавил, что также главы государств затронут оперативные вопросы повестки дня. Кроме того, во время беседы Трамп даст понять, что он ведет поиск формулы совместного хозяйствования России и Украины.

По его мнению, любой межгосударственный конфликт решается поэтапно. Так, первая фаза заключается в прекращении системного применения дальнобойного оружия и прекращения открытого вооруженного конфликта. После успешного завершения первой переходят ко второй, которая заключается в подготовке и планировании действий на последующие года. Тем не менее переход от одной фазы к другой может оказаться непростым, поскольку взаимные претензии быстро не разрешаются.

Ранее сообщалось, что Путин предупредил Трампа о подготовке обмена пленными между РФ и Украиной.