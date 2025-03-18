Путин предупредил Трампа о подготовке обмена пленными между РФ и Украиной

Россия и Украина проведут между собой обмен пленными, он состоится уже 19 марта. С каждой стороны будет передано по 175 человек. Об этом сообщил Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом, его слова привело РИА Новости.

Среди затронутых тем во время телефонного разговора прозвучал вопрос обмена пленными. Путин пообещал, что такая процедура состоится в самое ближайшее время.

«Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек», — указали в Кремле журналистам.

Президент РФ заявил, что среди переданных Украине пленных будет 23 тяжелораненых военнослужащих. Это будет сделано в качестве жеста доброй воли. Он также поблагодарил Трампа за то, что тот привержен идее установления мира на Украине. По мнению Путина, сокращение числа людских жертв является благородной целью. Российский лидер добавил, что проработка мирного соглашения должна носить комплексный и устойчивый характер.

Ранее стало известно, что телефонный разговор между Трампом и Путиным длился более полутора часов. Сами собеседники считают, что общение велось в хорошем ключе.