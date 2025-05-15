Политолог Марков назвал главное требование Киева на переговорах в Стамбуле

По словам политолога Сергея Маркова, киевские власти намерены требовать в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле согласия Москвы на тридцатидневное перемирие. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что требование украинской стороны будет заключаться только в этом, а больше переговоры они не хотят вести ни о чем.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытался унизить уровень делегации РФ в Стамбуле, а в ответ его назвали «клоуном».