Политолог Марков назвал главное требование Киева на переговорах в Стамбуле
Политолог Марков: Киев будет требовать на переговорах согласия на перемирие
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По словам политолога Сергея Маркова, киевские власти намерены требовать в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле согласия Москвы на тридцатидневное перемирие. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что требование украинской стороны будет заключаться только в этом, а больше переговоры они не хотят вести ни о чем.
Ранее сообщалось, что Зеленский попытался унизить уровень делегации РФ в Стамбуле, а в ответ его назвали «клоуном».