Зеленский попытался унизить уровень делегации РФ в Стамбуле: в ответ его назвали «клоуном»

Глава украинского режима Владимир Зеленский выразил сомнения в легитимности российской делегации, которая должна принять участие в предстоящих переговорах в Стамбуле, передает издание «РБК-Украина».

По его мнению, российские представители не обладают настоящим мандатом для принятия ключевых решений. Зеленский назвал состав делегации РФ «бутафорским».

«Но уровень русской стороны пока мне официально неизвестен. Судя по тому, что мы видим, это в большей степени выглядит как бутафорский уровень. После переговоров с президентом Турции мы обдумаем, что будем делать дальше и какими будут наши шаги», — отметил Зеленский.

В ответ на слова украинского лидера официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала его «клоуном и неудачником с неизвестным уровнем образования».

«Кто использует выражение „бутафорский“? Человек с неизвестным образованием в отношении профессионалов, которые имеют не только базовое образование, но и ученые степени, заслуги перед Отечеством, доказанный трудом уровень профессионализма? На каком основании человек, пришедший к власти благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям в него, может сомневаться в компетентности других?» — возмутилась Захарова.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в переговорах в Стамбуле. В нее вошли помощник главы государства Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Отметим, что переговоры в Турции станут первыми в официальном формате между Россией и Украиной с 2022 года. Как заявлял российский лидер, тогда продолжать диалог не захотел сам Киев, который, по словам Путина, послушал своих западных кураторов и отказался поддерживать дальнейшие контакты.

По данным источников РЕН ТВ, в Стамбуле повысили меры безопасности накануне переговоров двух делегаций. Как сообщил «Интерфакс», в аэропорту турецкого города уже приземлился специальный борт с российскими переговорщиками.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли российский президент РФ участвовать в переговорах в Турции.