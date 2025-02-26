Политолог Марков назвал главную цель встречи Зеленского с Трампом
Политолог Марков: Зеленский надеется отговорить Трампа от курса на мир
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
По словам политолога Сергея Маркова, главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует отговорить главу Белого дома Дональда Трампа от курса на мир. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что в планах у президента Штатов при встрече с Зеленским подписание договора об американском контроле природных ресурсов Незалежной, которое состоится в пятницу.
Ранее президент Колумбии назвал сделку Украины и США по ресурсам «глупостью Зеленского».