По словам политолога Сергея Маркова, главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует отговорить главу Белого дома Дональда Трампа от курса на мир. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в планах у президента Штатов при встрече с Зеленским подписание договора об американском контроле природных ресурсов Незалежной, которое состоится в пятницу.

Ранее президент Колумбии назвал сделку Украины и США по ресурсам «глупостью Зеленского».