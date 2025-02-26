Президент Колумбии назвал сделку Украины и США по ресурсам «глупостью Зеленского»

Президент Колумбии Густаво Петро выразил в соцсети X мнение, что Владимир Зеленский стал объектом манипуляций со стороны европейских политиков и, как следствие, передает Украину под контроль американской стороне. Он назвал соглашение между Украиной и США о распределении доходов от добычи редкоземельных металлов «глупостью Зеленского».

По данным Financial Times, 25 февраля Киев согласился на пересмотренные условия соглашения с США по редкоземельным металлам после того, как Вашингтон отказался от требования компенсации в размере $500 млрд.

Предполагается, что в ближайшее время Зеленский посетит Вашингтон для подписания соглашения о минеральных ресурсах с Трампом. Сообщается, что церемония подписания может состояться 28 февраля.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что потенциальная сделка с Украиной, касающаяся редкоземельных металлов, может принести доход в размере $1 трлн.