Политолог Марков назвал причины обострения ирано-израильского конфликта и его последствия

Иран запустил по Израилю сотни ракет в ответ на начало ограниченной наземной операции ЦАХАЛ в Ливане. Политолог Сергей Марков рассказал, что происходит в ближневосточном регионе и почему ситуация там резко обострилась. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Москва однозначно не станет вмешиваться в происходящее, а у самой сложившейся на Ближнем Востоке ситуации будет ряд вариантов развития событий. Так, по сути, Иран повторил свой апрельский фиктивный удар, при этом Израиль, скорее всего, опять весьма слабо ответит на это, и только благодаря уговорам Вашингтона.

Политолог отметил, что подобный расклад необходим Штатам с целью того, чтобы на предстоящих президентских выборах в стране победила кандидат Камала Харрис, а премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо, чтобы победил Дональд Трамп.

По его мнению, в случае если Израиль нанесет удар, Иран снова повторит свой фиктивный удар, однако вопрос серьезности остается открытым, поэтому на данный момент сложно предположить дальнейшее развитие событий и то, по какому пути пойдут Иран и Израиль.

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