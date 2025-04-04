Политолог Марков назвал причины восхищения Маска Путиным

По словам политолога Сергея Маркова, основатель SpaceX Илон Маск восхищается российским лидером Владимиром Путиным, поскольку это проявление гениальности Маска. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что Илон Маск — это супермен, в связи с чем Путин ему тоже представляется как супергерой.

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск сообщил, что восхищается российским лидером, поскольку невозможно не вызвать восхищения по поводу отношения к Путину, так как он всегда спокоен и говорит логичные вещи.