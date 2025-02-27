Политолог Марков назвал причины воздержания от заявлений после встречи делегаций РФ и США в Турции
Политолог Марков: отказ от заявлений не говорит о провале переговоров в Стамбуле
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По словам политолога Сергея Маркова, тот факт, что российская и американская делегации отказались от заявлений после переговоров в Стамбуле, вовсе не свидетельствует о их провале. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что темой переговоров стало восстановление работы посольств, а указанный процесс предполагает большой объем технических деталей. В связи с этим из-за отсутствия систематизации ничего публично не сообщали.
По мнению эксперта, у обеих сторон имеется политическая воля к восстановлению дипломатических отношений в полном объеме.
Ранее он раскрыл, удастся ли Каллас встретиться с Рубио.