Политолог Марков назвал причины воздержания от заявлений после встречи делегаций РФ и США в Турции

По словам политолога Сергея Маркова, тот факт, что российская и американская делегации отказались от заявлений после переговоров в Стамбуле, вовсе не свидетельствует о их провале. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что темой переговоров стало восстановление работы посольств, а указанный процесс предполагает большой объем технических деталей. В связи с этим из-за отсутствия систематизации ничего публично не сообщали.

По мнению эксперта, у обеих сторон имеется политическая воля к восстановлению дипломатических отношений в полном объеме.

Ранее он раскрыл, удастся ли Каллас встретиться с Рубио.