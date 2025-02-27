Политолог Марков раскрыл, удастся ли Каллас встретиться с Рубио

По словам политолога Сергея Маркова, госсекретарь США Марко Рубио отказывается встречаться с главой дипломатической службы Евросоюза Каей Каллас. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что сама Каллас в американской столице находится уже два дня, мечется по Конгрессу в ожидании встречи с Рубио, однако вынуждена встречаться все больше с врагами Трампа. И тем еще понижает шанс встретиться с Рубио.

Ранее сообщалось, что встречу Каи Каллас с Марко Рубио отменили в последний момент.