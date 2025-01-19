Политолог Марков назвал пути мирового тренда Трампу

По словам политолога Сергея Маркова, вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп задаст мировой тренд, в случае если массово депортирует из Штатов нелегальных мигрантов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что суть тренда состоит в том, что некоторые страны Старого Света также начнут данный процесс.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен добиться смены режима в Венесуэле.