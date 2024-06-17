Политолог Марков не исключает, что Россия выйдет из санкций против Северной Кореи

По словам политолога Сергея Маркова, нельзя исключать вероятность выхода Москвой из санкций в отношении КНДР, принятых Советом Безопасности ООН. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что выход возможен как в прямой, так и в мягкой форме.

По мнению эксперта, эти санкции были введены Советом Безопасности ООН и имеют целью остановить ядерную и ракетную программы Северной Кореи. Однако данные рестрикции провалились.

Ранее он сообщал, что встреча лидеров двух крупнейших держав, Владимира Путина и Си Цзиньпина, стала насыщенной и продуктивной. Российский и северокорейский лидеры дали миру шесть ярких сигналов.