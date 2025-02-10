Трамп отказался раскрыть, когда и как он общался с Путиным

В воскресенье, 9 февраля, представители СМИ, аккредитованные при Белом доме, сообщили, что президент США Дональд Трамп не стал делиться подробностями своих встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 6 февраля Дональд Трамп после встречи с японским премьером анонсировал, что уже на следующей неделе встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне и поговорит с Владимиром Путиным по телефону. Помимо достижения мира, республиканец хочет обсудить добычу и сохранение редких подземных активов на Украине. 8 февраля стало известно, что российский и американский лидеры все-таки пообщались друг с другом по телефону. Однако точные детали беседы пока не известны.

«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — передает пул сопровождающих Трампа репортеров.

Ранее издание NYP сообщило, что по инициативе Трампа состоялся телефонный разговор с Путиным, во время которого лидеры обсудили украинский конфликт. В Кремле уже прокомментировали данную информацию.