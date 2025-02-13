Политолог Марков оценил беседу Трампа и Путина с положительной стороны
Политолог Марков: появилась реальная надежда на окончание украинского конфликта
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам политолога Сергея Маркова, после беседы российского лидера и его американского коллеги появилась реальная надежда на окончание украинского конфликта в текущем году. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что Дональд Трамп видит во Владимире Путине великого политика современности и желает быть таким же великим политиком.
Ранее политолог Светов заявил, что не представлял прогресса в Украине после беседы Путина и Трампа.