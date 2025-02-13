«Предстоит серьезный торг»: эксперт оценил переговоры Путина и Трампа об Украине

Политолог Юрий Светов в беседе с Инфо24 оценил телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, а также предположил, что за этим последует.

Эксперты уверены, что Путин беседой с Трампом прорвал жесткую позицию Запада, а также четко обозначил: для решения конфликта на Украине нужно устранить его первопричину. Как отметил Светов, если республиканец учтет эти слова и пойдет на встречу РФ, то по украинскому вопросу действительно будет прогресс. Однако сейчас, по мнению политолога, ждать чудес не приходится.

«Не стоит ждать быстрых результатов в урегулировании украинского кризиса. Обратите внимание, что вчера на Украину поступила очередная партия американского оружия, а ожесточенные боевые действия продолжаются. Предстоит серьезный торг вокруг этой ситуации», — пояснил Светов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что говорить о конце конфликта рано, ведь до сих пор вопросы по Украине решают европейские политики, обсуждаются новые поставки оружия и другая помощь Незалежной. Например, 12 февраля на фоне разговора двух лидеров провели встречу группы по поставкам оружия Украине в формате «Рамштайн». Эти и другие мероприятия усложняют будущие переговоры.

Ранее в Кремле заявили, что помощники начали подготовку к встрече Трампа и Путина после переговоров по телефону.