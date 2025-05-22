Политолог Марков оценил вероятность переговоров Москвы и Киева в Ватикане
Политолог Марков: вероятность российско-украинских переговоров в Ватикане высока
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По словам политолога Сергея Маркова, вероятность российско-украинских переговоров в Ватикане в следующем месяце довольно высока. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что именно так сообщается в западной прессе и так заявляют политики Запада. При этом официального подтверждения пока нет.
Ранее в Италии объяснили роль Ватикана в переговорах по Украине.