Ватикан не выступает как организатор либо участник переговоров по поводу прекращения украинского конфликта, он всего лишь представляет место для встречи делегаций. Об этом заявила итальянское газета La Repubblica.

По утверждению издания, Ватикан предоставляет место для переговоров, не связываясь с организацией процесса либо дальнейшим участием в нем. Подготовительные работы во многом ведутся Джорджей Меллони, итальянским премьер-министром. Она созванивается как с представителями европейских государств, так и с Соединенными Штатами. Ее целью стало согласование даты первого контакта в Ватикане. Планируется, что первая встреча будет посвящена чисто техническим вопросам, за этим последует общение на уровне глав МИД.

По имеющимся данным, президенту США Трампу нравится идея встречи в Ватикане. В то же время французский лидер Макрон склоняется в переговорам на швейцарской территории. ФРГ пока не определилась, где лучше проводить встречу. Журналисты добавили, что Россия до сих пор не получила никаких предложений по поводу будущих переговоров.

Ранее в США заявили, что завершение конфликта является худшим вариантом для киевских властей. Они не выражают желание заключать с Россией мирный договор, так как это приведет к смене власти. С таким заявлением выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он добавил, что не будут рады миру и европейские лидеры, так как это сильно пошатнет позиции глобалистов.