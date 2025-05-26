Политолог Марков пояснил отношение Кремля к хамству Трампа
Политолог Марков: Москва готова простить хамство главе Белого дома
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам политолога Сергея Маркова, Кремль готов простить американскому лидеру Дональду Трампу хамство. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что именно такой вывод можно сделать из заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что слова Трампа по поводу ударов отечественных ВКС по объектам в Незалежной связаны с «эмоциональной перегрузкой» и с «эмоциональными реакциями».
Ранее он допустил извинения Трампа перед Путиным.