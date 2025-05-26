Политолог Марков пояснил отношение Кремля к хамству Трампа

Он добавил, что именно такой вывод можно сделать из заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что слова Трампа по поводу ударов отечественных ВКС по объектам в Незалежной связаны с «эмоциональной перегрузкой» и с «эмоциональными реакциями».

Ранее он допустил извинения Трампа перед Путиным.