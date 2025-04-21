Зеленский отреагировал на смерть папы римского Франциска

Умерший папа римский Франциск посвятил себя Богу и людям, он молился за жителей Украины. Такое заявление в социальной сети Х сделал украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, смерть папы римского оплакивают миллионы людей по всему миру, в том числе и на Украине.

«Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он молился за мир в Украине и за украинцев», — указал он.

Зеленский добавил, что священнослужитель способствовал единству людей всех стран, он умел дарить надежду окружающим. Франциск также облегчал страдания человечества своими молитвами.

Ранее сообщалось, что свою телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью папы римского отправил российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что Франциск пользовался высоким международным авторитетом и был преданным служителем христианского учения. Путин отметил мудрость и выдающиеся качества папы как религиозного и государственного деятеля, который неизменно защищал ценности гуманизма и справедливости.