По словам политолога Сергея Маркова, киевский режим разжигает угрозы удара по Красной площади и Кремлю. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Напомним, что ранее руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак опубликовал картинку, на которой главарь киевского режима Владимир Зеленский смотрит на пылающий Кремль.

По мнению эксперта, это попытка продемонстрировать то, что Зеленский желает того, чтобы его боялись.

Ранее сенатор Джабаров назвал глупостью картину горящего Кремля на стене у Зеленского.