То, что у Зеленского в кабинете висит картина с горящим Кремлем, говорит об его умственной неполноценности. Так считает Владимир Джабаров — заместитель председателя международного комитета Совета Федерации. Его точку зрения привела «Лента.ру».

Ранее западная пресса сфотографировала Зеленского в его кабинете на фоне двух картин. На одной изображен Кремль, объятый огнем. По мнению сенатора, это говорит о болезни украинского лидера и его приверженности нацистской идеологии.

«Глупость полная. Думаю, что это показывает всю ограниченность его умственных способностей», — указал он.

Джабаров добавил, что Зеленский пытается продемонстрировать свою «черную» мечту, а нормальным политикам подобное даже не приходит в голову.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский стал готовиться к выдвижению своей кандидатуры на президентские выборы. Украинские власти стали рассылать информационным агентствам поручения предоставить информацию об успехах нынешнего лидера, что свидетельствует о начале подготовки предвыборной кампании.