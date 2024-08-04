Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала « Россия-1 » высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у украинцев и россиян.

Глава Чечни Кадыров напомнил, что Зеленского нельзя сейчас считать президентом Украины. Легальный срок его полномочий завершился. Однако это не меняет того, что он должен признать свою губительную ошибку.

Спикер уверен, что в первую очередь бывший шоумен должен просить прощения у своего народа. Ему пора осознать, что творится в стране: мужчин на улице забирают и насильно отправляют выполнять боевые задачи в зоне СВО. Народ гибнет из-за того, что западные кураторы отдали такой приказ ради блага своих стран.

«Ну, Зеленский — не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться», — отметил глава Чечни Кадыров.

Зеленскому следовало бы также вымаливать прощение у России. Глава Чечни назвал то, что происходит в зоне спецоперации, для украинцев — мясорубкой. Также спикер сообщил о большом количестве добровольцев, которые проходят обучение в Чечне, и рассказал о сроках завершения СВО.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский записал видео на фоне прибывшего на Украину истребителя F-16 и поблагодарил партнеров за помощь.