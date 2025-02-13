По словам политолога Сергея Маркова, телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа означает, что Запад явно расколот. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что прежде всего рухнула политика демонизации Владимира Путина, которую западные политики проводили все три года, также рухнула политика политической изоляции нашей страны, продолжающаяся также все эти годы.

По мнению эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский, президентский срок которого давно истек, а выборы не проводились, переведен на нижний уровень.

Ранее он оценил беседу Трампа и Путина с положительной стороны.