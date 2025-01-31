Политолог Марков пояснил влияние авиакатастрофы в Вашингтоне на власть Трампа

По словам политолога Сергея Маркова, авиакатастрофа, произошедшая в Вашингтоне, даст больше власти лидеру Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что в целом в США наблюдается бардак и разгильдяйство, которые уже достигли весьма высокого уровня.

По мнению эксперта, это приведет в итоге к тому, что усилится народная поддержка авторитарных методов главы Белого дома по наведению порядка. Таким образом, указанная ужасная катастрофа даст больше власти Трампу.

Ранее Трамп назвал свою версию авиакатастрофы в Вашингтоне.