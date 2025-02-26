Встречу Каи Каллас с Марко Рубио отменили в последний момент
Euronews: встречу Каллас и Рубио в Вашингтоне отменили из-за проблем с графиком
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Запланированная встреча главы евродипломатии Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио была отменена в последний момент по причине несогласованности графиков.
Визит главы европейской дипломатии Каи Каллас в Вашингтон оказался не столь результативным, как планировалось изначально. По информации Euronews, ключевое мероприятие в рамках поездки — переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио — было отменено в самый последний момент.
Согласно заявлению пресс-секретаря Каллас, причиной отмены встречи, изначально запланированной на среду, стали неназванные проблемы с рабочим графиком. Примечательно, что европейский дипломат прилетела в американскую столицу с конкретной целью — обсудить с американским коллегой инициативу президента США Дональда Трампа по запуску переговорного процесса между Россией и Украиной.
В ходе несостоявшихся переговоров предполагалось детальное обсуждение предложенной Трампом инициативы по началу дипломатического диалога между Москвой и Киевом для урегулирования продолжающегося конфликта. Тема прекращения конфликта остается одной из приоритетных в международной повестке нового американского президента.
Ранее стало известно о том, что Зеленский отказался возвращать США даже минимальную сумму долга.