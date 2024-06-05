По словам политолога Сергея Маркова, конференция по украинскому вопросу становится позором для Швейцарии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что это связано с тем, что лидеры стран не едут на нее, поскольку это фальшивая якобы мирная конференция.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что участников этого саммита становится все меньше. В нем отказались участвовать не только представители Китая и Саудовской Аравии, но и США, а союзники Штатов понижают градус своего участия.

Напомним, что конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерна.