По словам политолога Сергея Маркова, российские войска освобождают Незалежную от оккупации со стороны Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что, согласно исторической правде, украинская территория является частью нашей страны уже тысячу лет, о чем упомянул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москва открыта к мирным переговорам по Украине, однако это касается конкретно мира, ни о каком перемирии речи нет, поскольку это даст киевскому режиму время на перегруппировку и перевооружение.