Политолог Марков считает, что Москва освобождает Незалежную от оккупации Вашингтоном
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По словам политолога Сергея Маркова, российские войска освобождают Незалежную от оккупации со стороны Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что, согласно исторической правде, украинская территория является частью нашей страны уже тысячу лет, о чем упомянул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москва открыта к мирным переговорам по Украине, однако это касается конкретно мира, ни о каком перемирии речи нет, поскольку это даст киевскому режиму время на перегруппировку и перевооружение.