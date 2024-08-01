Политолог Марков считает, что обмен заключенными между Россией и США прошел успешно

По словам политолога Сергея Маркова, обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном состоялся. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что списки точно не известны, но с нашей стороны это честные офицеры, а с американской стороны - политические фигуры, работавшие в интересах Штатов.

Напомним, что журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и экс-морской пехотинец Пол Уилан покинули Россию в рамках обмена с участием рялда государств.

Ранее сообщалось, что в Калининграде заметили использовавшийся при обмене заключенного Бута самолет.