В Калининграде заметили использовавшийся при обмене заключенного Бута самолет

Борт Ан-148 прилетел в Россию в рамках одного из этапов масштабного обмена заключенными между странами. Уточняется, что в нем принимают участие Республика Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Германия и Российская Федерация.

Ранее иностранные СМИ сообщали о том, что США и Россия могут произвести обмен заключенными в течение суток. Согласно полученной информации, в Москве собираются передать Эвана Гершковича. Известно, что журналиста Wall Street Journal осудили за шпионаж и приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

России в рамках обмена передали Артема и Анну Дульцевых, как пишет Mash. В Словении их также осудили по делу о шпионаже. Пара приговорена к одному году и семи месяцам заключения – примерно столько же они провели под стражей. Сообщается, что Дульцевы выдавали себя за аргентинцев – Марию Розу Майер и Людвига Гиша.

Мать арестованного в США Винника, в свою очередь, опровергла слухи о возможном обмене сына. По словам женщины, он звонил ей с тюремного телефона. Адвокаты ничего не знают.